Торік у Жовківському районі відкрили три навчальні заклади Суспільство | 20-02-2018, 09:18 0 227 У 2017 році на Жовківщині відкрили 3 заклади освіти, це ДНЗ у с. Куликів та

с.Мервичі, а також створений опорний навчальний заклад на базі

Магерівської ЗОШ І-ІІІ cтупенів.

Про це повідомила сьогодні під час звіту голова Жовківської райдержадміністрації

Надія Щур.

Також провели ремонти у 38 начальних закладах, це реконструкція ДНЗ с.Звертів,

ремонт водопроводу та каналізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Сопошин, ремонт

шатрового даху з впровадженням енергозберігаючих технологій приміщень

спортивного, актового залів та майстерні Гійченської ЗОШ І-ІІІ ступенів тощо.

Окрім цього, у межах програми “Школярик” торік закупили для району 4 шкільних

автобуси.

