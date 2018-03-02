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Торік у Жовківському районі відкрили три навчальні заклади
|Суспільство | 20-02-2018, 09:18
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|У 2017 році на Жовківщині відкрили 3 заклади освіти, це ДНЗ у с. Куликів та
с.Мервичі, а також створений опорний навчальний заклад на базі
Магерівської ЗОШ І-ІІІ cтупенів.
Про це повідомила сьогодні під час звіту голова Жовківської райдержадміністрації
Надія Щур.
Також провели ремонти у 38 начальних закладах, це реконструкція ДНЗ с.Звертів,
ремонт водопроводу та каналізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Сопошин, ремонт
шатрового даху з впровадженням енергозберігаючих технологій приміщень
спортивного, актового залів та майстерні Гійченської ЗОШ І-ІІІ ступенів тощо.
Окрім цього, у межах програми “Школярик” торік закупили для району 4 шкільних
автобуси.
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