На Львівщині презентують книжку Віктора Янкевича «Тенета» Суспільство | 20-02-2018, 09:21 0 232 У середу, 21 лютого о 17:30 у читальному залі Львівської обласної бібліотеки

для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок, 9) відбудеться презентація

книги Віктора Янкевича «Тенета» за участі автора та спеціального гостя –

українського прозаїка, поета, літературознавця, краєзнавця, журналіста

Сергія Синюка.

Соціальний детектив Віктора Янкевича «Тенета» не тільки розкриває небезпечні

сторони віртуального світу, але й показує шляхи порозуміння між поколіннями,

людської і людяної взаємодопомоги.

Дебютний роман Віктора Янкевича має всі ознаки якісного детективного твору:

напружений сюжет, правдиві реалії та несподівана розв’язка. «Тенета» − це також

зразок, «чоловічої» прози, де сильні персонажі змагаються з жорстокими

обставинами, перемагають чи програють, але не здаються і йдуть далі.

Організатори запрошують усіх відвідати захід та поспілкуватись з Віктором

Янкевичем та Сергієм Синюком.