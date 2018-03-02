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На Львівщині презентують книжку Віктора Янкевича «Тенета»
|Суспільство | 20-02-2018, 09:21
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|У середу, 21 лютого о 17:30 у читальному залі Львівської обласної бібліотеки
для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок, 9) відбудеться презентація
книги Віктора Янкевича «Тенета» за участі автора та спеціального гостя –
українського прозаїка, поета, літературознавця, краєзнавця, журналіста
Сергія Синюка.
Соціальний детектив Віктора Янкевича «Тенета» не тільки розкриває небезпечні
сторони віртуального світу, але й показує шляхи порозуміння між поколіннями,
людської і людяної взаємодопомоги.
Дебютний роман Віктора Янкевича має всі ознаки якісного детективного твору:
напружений сюжет, правдиві реалії та несподівана розв’язка. «Тенета» − це також
зразок, «чоловічої» прози, де сильні персонажі змагаються з жорстокими
обставинами, перемагають чи програють, але не здаються і йдуть далі.
Організатори запрошують усіх відвідати захід та поспілкуватись з Віктором
Янкевичем та Сергієм Синюком.
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