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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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У 2017 році Львівський архів зробив майже 10 тисяч скан-копій документів з історії Польщі та України
|Суспільство | 20-02-2018, 09:22
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|Проект із оцифровування документів архів Львівської області проводить
спільно із з Державним архівом у м. Перемишль (Республіка Польща). Це
дозволило отримати страхові копії для резервного фонду архіву, а також
застосувати їх у наукових конференціях та семінарах.
В межах проекту оцифровування документів із Фундацією культури і Спадщини
Польських вірменів у Варшаві вдалось оцифровувати більше 12 тисяч аркушів.
«У межах договору про співробітництво між Державною архівною службою України
та Меморіальним музеєм Голокосту США на виконання доручень Кабміну, у 2017
році оцифровано 14526 аркушів документів. Дослідження, цифрове відтворення і
використання архівних документів дозволить дослідникам швидше знаходити
інформацію, що стосується Голокосту та довоєнної та повоєнної історії
єврейських громад України», - зазначила під час звіту Ірина Мартенс.
У наступному році проект «Електронна Львівщина», що передбачає
оцифровування частини описів та іншого довідкового апарату архіву мають намір
продовжувати проекти, що розпочали у 2017 році. В межах цієї роботи
оцифровані документи розміщатимуть їх електронні версії на веб-сайті архіву.
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