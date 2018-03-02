У 2017 році Львівський архів зробив майже 10 тисяч скан-копій документів з історії Польщі та України Суспільство | 20-02-2018, 09:22 0 199 Проект із оцифровування документів архів Львівської області проводить

спільно із з Державним архівом у м. Перемишль (Республіка Польща). Це

дозволило отримати страхові копії для резервного фонду архіву, а також

застосувати їх у наукових конференціях та семінарах.

В межах проекту оцифровування документів із Фундацією культури і Спадщини

Польських вірменів у Варшаві вдалось оцифровувати більше 12 тисяч аркушів.

«У межах договору про співробітництво між Державною архівною службою України

та Меморіальним музеєм Голокосту США на виконання доручень Кабміну, у 2017

році оцифровано 14526 аркушів документів. Дослідження, цифрове відтворення і

використання архівних документів дозволить дослідникам швидше знаходити

інформацію, що стосується Голокосту та довоєнної та повоєнної історії

єврейських громад України», - зазначила під час звіту Ірина Мартенс.

У наступному році проект «Електронна Львівщина», що передбачає

оцифровування частини описів та іншого довідкового апарату архіву мають намір

продовжувати проекти, що розпочали у 2017 році. В межах цієї роботи

оцифровані документи розміщатимуть їх електронні версії на веб-сайті архіву.