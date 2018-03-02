АТО: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ЗСУ із зброї забороненого калібру Суспільство | 20-02-2018, 09:26 0 200 Минулої доби позиції Збройних Сил України 12 разів піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку, з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів, противник вів вогонь по наших опорних пунктах біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Понад дві з половиною години з мінометів калібру 82-мм та великого спектру стрілецького озброєння включно з гранатометами загарбники обстрілювали оборонців Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського", - йдеться у повідомленні.





Також на Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків.



"Унаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових", - інформує штаб.