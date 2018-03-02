ОБСЄ за вихідні нарахувала понад 600 вибухів у зоні АТО Суспільство | 20-02-2018, 09:30 0 205 Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 16 лютого з 19:30 18 лютого зафіксувала 643 вибухи.

Про це повідомляється в звіті організації.



"У період із вечора 16 до вечора 17 лютого в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 530 вибухів проти приблизно 120 відповідно. З вечора 17 до вечора 18 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 90 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться в повідомленні.



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У Луганській області в період із вечора 16 до вечора 17 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 16 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів). З вечора 17 до вечора 18 лютого СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, 7 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою.



СММ також зафіксувала наявність бойових броньованих машин, зенітних установок та інших ознак військової присутності в зоні безпеки.



"17 лютого в підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 3 броньовані машини (типу БТР) і 2 БМП-1 у н. п. Авдіївка (17 км на північ від Донецька), 5 БМП-1 і 2 броньовані розвідувально-дозорні машини (одну БРМ-1К й одну БРДМ-2 РХБ) у н. п. Попасна (69 км на захід від Луганська), 5 розвідувальних машин (БРДМ) у н. п. Оріхове-Донецьке (44 км на північний захід від Луганська), а також БМП-2 на північній околиці ділянки розведення в районі Золотого. 18 лютого команда СММ бачила 2 БМП (одну БМП-1 й одну БМП-2) у н. п. Воздвиженка (66 км на північний схід від Донецька), 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) біля н. п. Озарянівка (52 км на північ від Донецька), 3 БМП-2 поблизу н. п. Південне (кол. Ленінське, 40 км на північний схід від Донецька), 4 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2) та траншейну машину (ТМК) в Оріхове-Донецькому", - йдеться у повідомленні.



Також 18 лютого члени СММ зафіксували нещодавно викопані траншеї приблизно 800 м довжиною вздовж дороги в 2,5 км на південь від міста Красногорівка.