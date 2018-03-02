МЗС готує меморандум до Міжнародного суду ООН щодо Криму і Донбасу Суспільство | 20-02-2018, 09:30 0 203 Міністерство закордонних справ готує меморандум, який містить інформацію щодо порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму та питання, пов'язані з фінансуванням РФ тероризму на Донбасі.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі "5-го каналу".



"Ми займаємося цією справою. Рішення Міжнародного суду ООН знайшло своє відображення і в резолюції Генасамблеї ООН у грудні минулого року, де асамблея зазначила, що Росія грубо порушує, не виконує цей наказ. Крім того, в конвенційному звіті, який захищала Росія в минулому році, в рамках реалізації цієї конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Також комітет чітко зазначив, що Росія не виконує наказ. Ми зараз готуємо наш меморандум з цього приводу і 12 червня ми подаємо наш меморандум. Він стосуватиметься цієї конвенції, а також конвенції про заборону фінансування тероризму. Ми будемо говорити, що Росія продовжує не виконувати цей наказ", - сказала вона.





Заступник міністра також додала, що МЗС наполягатиме на посиленні заходів впливу на Росію шляхом санкцій.