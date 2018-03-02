Клімкін сказав, скільки часу треба на розгортання миротворчої місії на Донбасі Суспільство | 20-02-2018, 09:31 0 203 Після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Сході України, її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Про це у прямому ефірі "Свободи слова" заявив глава МЗС України Павло Клімкін, передає кореспондент Укрінформу.



"Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, а це досить масштабна місія, буде потрібно 6-9-10 місяців як мінімум, не виключено, що навіть більше", - сказав Клімкін.





"Важливо, щоб це відбувалося так, щоб Росія не могла це заморозити на якомусь етапі і використати це для тиску на нас, і на Захід. Це має бути не географічна логіка - з лінії дотику і далі, а функціональна. Спочатку жорстка безпека, потім вся безпека, а потім тільки підготовка до наступних виборів і якийсь політичний компонент", - заявив глава МЗС.



Клімкін підкреслив, що старт миротворчої місії на Донбасі має розпочатися лише після виходу російських військ з тимчасово окупованих територій на Сході України.



"Будь-які інші опції - це замороження. А замороження - це ситуація, яка вибухне в кожну секунду, і Росія безумовно використає це", - резюмував дипломат.



Як раніше повідомляло агентство, фінський президент Саулі Нііністе заявив, що Фінляндія має бути залучена до миротворчої місії ООН, яку планують відправити на схід України.