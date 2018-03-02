У сирійській Гуті від авіаудару сил Асада загинули 70 осіб Суспільство | 20-02-2018, 09:32 0 214 У східній Гуті за останню добу кількість загиблих в результаті бомбардування сирійськими урядовими силами зросла до 71 людини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Сирійського центру моніторингу прав людини.



«Сплеск нападів з боку сирійського уряду і його союзників протягом останніх 24 годин призвів до загибелі 71 людини у східній Гуті», - йдеться в повідомленні.



Також в результаті атак, що почалися в неділю ввечері, поранення отримали 325 осіб.



Як відомо, підконтрольна повстанцям східна Гута знаходиться під урядової облогою з 2013 року.