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У сирійській Гуті від авіаудару сил Асада загинули 70 осіб
|Суспільство | 20-02-2018, 09:32
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|У східній Гуті за останню добу кількість загиблих в результаті бомбардування сирійськими урядовими силами зросла до 71 людини.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Сирійського центру моніторингу прав людини.
«Сплеск нападів з боку сирійського уряду і його союзників протягом останніх 24 годин призвів до загибелі 71 людини у східній Гуті», - йдеться в повідомленні.
Також в результаті атак, що почалися в неділю ввечері, поранення отримали 325 осіб.
Як відомо, підконтрольна повстанцям східна Гута знаходиться під урядової облогою з 2013 року.
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