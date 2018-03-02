США та Ізраїль успішно випробували нову протиракетну систему Суспільство | 20-02-2018, 09:32 0 207 Агентство протиракетної оборони США та Ізраїльська ракетна оборонна організація успішно завершили льотний тест системи озброєння Arrow 3, яка призначена для захисту від балістичних ракет за межами атмосфери.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.



"Стрільби проводилися на випробувальному полігоні в Ізраїлі під керівництво Israel Aerospace Industries - відомою фірмою ізраїльського ВПК. Агентство протиракетної оборони США прийняло участь у якості системного розробника", - йдеться в повідомленні.



Система Arrow 3 є важливою частиною багаторівневого захисту Ізраїлю, в яку входять "Залізний купол", "Праща Давида", "Arrow 2" і "Arrow 3".





Раніше збройні сили США провели невдале випробування протиракетної системи класу повітря-повітря в Тихому океані, під час яких не вдалося збити навчальну ракету, запущену з полігону на Гаваях.



Нагадаємо: нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, в тому числі – ядерних озброєнь малої потужності. У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.





Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".