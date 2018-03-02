Громадське ТБ обрало нову наглядову раду Суспільство | 20-02-2018, 09:47 0 233 Громадська організація «Громадське телебачення» обрала нову наглядову раду.

Про це повідомляється на сайті Громадського.



“19 лютого ГО «Громадське телебачення» переобрало наглядову раду. Найвищий орган управління організації, загальні збори, проголосував за п’ятьох нових членів наглядової ради та залишив ще трьох з попереднього складу”, - йдеться в повідомленні.



Так, серед нових членів наглядової ради - британський публіцист Пітер Померанцев, програмний директор ПАТ «НСТУ» Дарія Юровська, керівник управлінських програм бізнес-школи KMBS Едуард Мальцев, викладач Школи журналістики Українського католицького університету Ігор Балинський та польсько-британський телеменеджер Мачек Бернард-Речинський.





Юрист Євгенія Закревська, філософ Михайло Мінаков та екперт Chatham House Орися Луцевич залишаються з попереднього складу ще на один дворічний термін.



Зазначається, що до компетенції наглядової ради належить затвердження бюджету організації, фінансовий моніторинг, затвердження кандидатури виконавчого директора організації та нагляд за виконанням стратегічного плану Громадського.



«Громадське телебачення» також висловило подяку попереднім членам наглядової ради, які працювали з організацією з 2015 по 2018 рік – історику Ярославу Грицаку, журналісту Олексі Шалайському, директору Києво-Могилянської Школи журналістики Євгену Федченку та експерту з комунікацій Євгену Глібовицькому.