Сталлоне прокоментував чутки про свою "смерть" Суспільство | 20-02-2018, 09:49 0 235 Відомий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, "смерть" якого весь день вчора обговорювали в мережі Інтернет, заявив, що живий-здоровий і "все ще може вдарити".

Про це він написав у своєму Instagram.



"Будь ласка, ігноруйте цю дурість. Живий, щасливий і здоровий. Все ще можу вдарити", - написав він.