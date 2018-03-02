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У Казахстані затвердили новий алфавіт на основі латиниці
|Суспільство | 20-02-2018, 09:50
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|Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латиниці.
Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану.
Назарбаєв вніс зміни в указ, який був підписаний наприкінці жовтня 2017 року.
Згідно з документом, повністю перехід на латиницю має завершитися до 2025 року.
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В оновленій версії алфавіту міститься менше латинських літер з апострофами. Без апострофів будуть вживатися букви о, u, y, а також з'явилися дві подвійні букви - sh і ch.
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