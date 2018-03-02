20 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 20-02-2018, 09:51 0 237 Сьогодні Луки; як постували в давнину, куди подує опівденний вітер і чи варто сьогодні сидіти в кущах.

Церква сьогодні згадує преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського і преподобного Луку.



Розпочався Великий піст, який ще називали Чотиридесятницею. Слід зауважити, що українські етнографи середини ХІХ – початку ХХ ст. акцентували на побожності селян і суворому дотриманні посту. Такої ж думки були іноземці, які відвідували Україну в той час. Приміром французький лікар Домінік П’єр де ля Фліз відзначав, що селяни навіть у північних регіонах, де постувати важче, ніж у південних, звикли відмовляти собі в скоромній їжі, суворо дотримуючись постів по кілька разів на рік. До того ж, як підкреслював медик, постів дотримувалися всі, навіть хворі, вагітні жінки, літні люди, діти. І навіть дозвіл священика, який давав змогу хворим вживати скоромну їжу під час посту, зовсім не діяв на селян, які воліли краще вмерти, аніж порушити свою віру вживанням молока або масла. Між тим, у своїх нотатках француз досить критично ставився до такого суворого дотримування традицій.



На другий день посту жінки переважно прали білизну, примазували хату «на піст». В кінці тижня остерігалися щось робити, «бо в літі по жнивах нариватиме пальці».



Прикмета на сьогодні одна: «Якщо на Луку подує полуденний вітер – до урожая ярих».



Іменинники сьогодні Парфеній і Лука.



Сьогодні 6 місячний день. Триває період активності та рішучості. Опустіть забрало, міцніше стисніть меча – і в бій! У самісіньку гущавину. Повірте, ви вийдете абсолютно неушкодженим, до того ж ще й переможцем. Гірше, якщо вирішите пересидіти і будете ховатися десь у кущах чи на даху. І страху натерпитеся, і вороги зможуть дістати. Таланитиме у бізнесі та творчості. Цього дня добре засвоюється космічна енергія (прана). Також добре займатися будь-якою дихальною гімнастикою, корисною буде ароматерапія. Утримайтеся також від надмірного пиття: води, пива – будь-якої рідини. Не рекомендується цього дня віддавати власні речі – вважається, що разом із ними можете віддати власну вдачу і спокій.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році: -25; найтеплішим у 1925 – +9,2.