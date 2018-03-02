Біля кордону з Польщею затримали двох громадян Туреччини Суспільство | 21-02-2018, 11:18 0 206 Біля кордону з Польщею затримали двох громадян Туреччини









Жителі прикордоння в черговий раз допомогли правоохоронцям затримати нелегальних мігрантів, які незаконно прямували через кордон.



Так, учора на Львівщині мешканці одного із сіл прикордоння повідомили прикордонників Мостиського загону про двох незнайомців, які перебували в населеному пункті та пішки попрямували в бік кордону.



Група реагування охоронців кордону від відділу «Шегині» негайно вирушила на пошуки ймовірних порушників та невдовзі виявила й затримала їх. Двоє чоловіків 1989 та 1991 років народження при собі мали паспорти громадян Туреччини. В ході перевірки прикордонники з’ясували, що турки декілька днів тому легально прибули в Україну повітряним сполученням. Також іноземці повідомили, що в прикордоння прибули з метою незаконного переходу кордону, аби в подальшому дістатися до країн західної Європи.



Стосовно затриманих прикордонники склали документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення по справі прийматиме суд.











