ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ПАРТІЮ ЦИГАРОК У ВАГОНАХ ПОТЯГУ Суспільство | 21-02-2018, 11:27 0 210 Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному

переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У

залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині

«зелені берети» вилучили більш ніж 500 пачок цигарок марок «LD». Їх було

заховано у конструктивних особливостях вагону,а саме в хребтовій балці під

вагоном потяга який прямував до Республіки Польща. Виявити контрабанду

прикордонникам допоміг службовий собака «Рокі».

Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.