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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ПАРТІЮ ЦИГАРОК У ВАГОНАХ ПОТЯГУ
|Суспільство | 21-02-2018, 11:27
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|Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному
переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У
залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині
«зелені берети» вилучили більш ніж 500 пачок цигарок марок «LD». Їх було
заховано у конструктивних особливостях вагону,а саме в хребтовій балці під
вагоном потяга який прямував до Республіки Польща. Виявити контрабанду
прикордонникам допоміг службовий собака «Рокі».
Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.
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