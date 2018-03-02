АТО: один український боєць загинув, семеро – поранені й травмовані Суспільство | 21-02-2018, 11:33 0 237 Минулої доби позиції Збройних Сил України 15 разів піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема, й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського і Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів", - йдеться в повідомленні.





На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка оборони, поінформували у штабі. Тут ворог застосував 120-мм міномети поблизу населених пунктів Лебединське і Ломакіне. Також із мінометів, але калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали українські опорні пункти біля Пісків, а у передмісті Авдіївки – вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



"Унаслідок дій бойовиків загинув 1 український військовослужбовець, п’ятеро воїнів зазнали поранень, ще два оборонці отримали бойове травмування", - зазначили у штабі.