У Кривому Розі стався землетрус Суспільство | 21-02-2018, 11:40 0 214 Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували у Кривому Розі.

Про це передає "Радіо Свобода".



За даними сейсмологічної станції, землетрус було зафіксовано в ніч на вівторок, 20 лютого, повідомили в ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині п'ять кілометрів. Причиною став тектонічний розлом на глибині 200 кілометрів. Люди відчули землетрус. Інформація про те, що землетрус могли викликати гірничі роботи, не підтверджується", - зазначили в Держнс.





Жителі Кривого Рогу в соцмережах повідомляли, що вночі щонайменше у двох районах міста відчули підземний поштовх.



Нагадаємо: підземні поштовхи в Кривому Розі фіксували в різні роки. Місцеві жителі пов'язують їх з роботою залізорудних шахт. Так, у 2013 році в місті стався землетрус, як заявляли у ДСНС, магнітудою від 4 до 5 балів.