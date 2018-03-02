21 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 21-02-2018, 11:42 0 221 Сьогодні Захара Серповидця; святимо серпи на літо і шукаємо скарб під ногами.

Цього дня Церква згадує пророка Захарію. Він належить до числа 12-ти малих пророків. Народився майбутній святий під час вавилонського полону, але пережив його. З дитячого віку був покликаний до пророчого служіння. Саме в книзі пророка Захарії, а це приблизно 520 рік до н.е., розповідаються зворушливі подробиці майбутнього пришестя Месії. Своїм прізвиськом «Серповидець» пророк завдячує тому, що в одному зі своїх видінь бачив сувій із написаним на ньому пророцтвом, який летів по небу, згорнутий на кшталт серпа.



Селяни присвячували цей день одному з надзвичайно важливих знарядь праці – серпу. Серпами жали жито і пшеницю, тому Захарію молилися про щедрий урожай. Діставали серпи з комор, оглядали їх, точили, кропили свяченою водою й примовляли: «Не тоді серпа точити, як на жнива йти», «не наточиш до пуття серпа, не вжнеш і снопа…» Вважали, що чим холодніший буде цей день, то теплішим буде березень.



Іменинники сьогодні Захар, Федір, Сава.



Сьогодні 7-ий місячний день. Місяць у Тільці має намір принести нам стабільність. Цього дня важливим буде все матеріальне. Дерти кирпу не варто, ліпше дивитись під ноги. Саме на землі можете знайти неоціненний скарб. Цей день якнайкращий для офіційних контактів: переговорів, зустрічей, конференцій, важливих співбесід. Також настав сприятливий час для калькуляції, планування, аналітики, складання кошторису, вивчення інструкцій. Не слід цього дня нікого обманювати (та й не тільки цього дня), їсти куряче м’ясо і яйця і бити посуд. Керівникам бажано висловлювати підлеглим подяки – це сприятиме продуктивності праці. Тож спіть міцно, мисліть тверезо і Бог вам у поміч!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -22,1; а найтеплішим у 2014 - +10,4.