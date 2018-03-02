Іноземець, прямуючи додому через Закарпатську митницю з тютюновими «сувенірами», позбувся авто Суспільство | 22-02-2018, 11:28 0 203 Іноземець, прямуючи додому через Закарпатську митницю з тютюновими «сувенірами», позбувся авто

Напередодні, на митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, припинено спробу вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів.

У ніч з середи на четвер, громадянин Угорщини, рухаючись додому, планував перетнути кордон легковим автомобілем «Renault» іноземної реєстрації.

Прибувши у зону діяльності митного поста, та обравши «зелений коридор», угорець повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, врахувавши ризики, працівники митниці скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. Результат: під обшивкою транспортного засобу та пасажирських дверей салону автомобіля виявлено тютюнові вироби торгової марки «Philip Morris» з акцизними марками України. Загальна кількість виявлених цигарок склала 250 пачок, вартість – 5 750 грн.

Таким чином, іноземець скоїв дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів, що ускладнюють виявлення тютюнових виробів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правил цигарки та автомобіль 2011 року випуску, вартістю майже 270,7 тис. грн, вилучено.

ДФС у Закарпатській області