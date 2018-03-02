Переможниця проекту «Модель XL» на «1+1» Марія Павлюк стала обличчям колекції Андре Тана Суспільство | 22-02-2018, 11:30 0 219 Переможниця проекту «Модель XL» на «1+1» Марія Павлюк стала обличчям колекції Андре Тана



Вчора відбувся прес-сніданок, під час якого дизайнер і суддя першого сезону проекту «Модель XL» на «1+1» Андре Тан презентував колекцію для пишних жінок «А.Tan plus». Обличчям лінії одягу стала переможниця проекту Марія Павлюк.



Нагадаємо, здобувши перемогу в проекті «Модель XL», Марія не тільки стала обличчям колекції Андре Тана, але й прикрасила обкладинку українського видання «Cosmopolitan».



«Завдяки каналу «1+1» і проекту «Модель XL» я зважився на цей крок і створив колекцію для пишних жінок. Кожна дівчина, незалежно від її параметрів, повинна відчувати себе впевненою і привабливою. Я хочу допомогти жінкам в цьому і показати, що це легше, ніж здається. У нашій країні повинні бути свої українські Ешлі Грем, які будуть працювати не тільки в Україні, а й за кордоном. Я думаю, завдяки проекту «Модель XL» на каналі «1+1» таких моделей буде все більше і більше», - говорить Андре Тан.



Для лук-буку нової колекції дизайнера Марія Павлюк знялася в провокаційній фотосесії з оголеними чоловіками-моделями. Спокусливі образи переможниці проекту «Модель XL» підкреслили її привабливі форми, а стильні вбрання, за словами Андре Тана, відповідають модним трендам сезону. Уже найближчим часом фото Марії в дизайнерському вбранні з'явиться на бігбордах по всій країні, а саму колекцію можна буде купити в магазинах бренду.



«Моє життя після проекту змінилося кардинально. Ще рік тому я й подумати не могла, що стоятиму тут, на прес-сніданку, поруч з таким відомим дизайнером як Андре Тан. Преса, інтерв'ю, зйомки - раніше все це було моєю мрією, а тепер вона здійснилася. Кожна дівчина повинна ставити перед собою мету. Потрібно зробити хоча б пару кроків назустріч своїй мрії, і вона обов'язково здійсниться», - говорить Марія Павлюк.



Крім того, дівчина зізналася, що після участі в проекті стала отримувати численні пропозиції від різних брендів, в тому числі, зарубіжних.



Підтримати презентацію колекції Андре Тана з Марією Павлюк прийшли й інші учасниці проекту: Ольга Євса, Ірина Демчук та Ріма Пенджієва



Нагадаємо, крім Андре Тана, членами журі першого сезону проекту стали Катя Осадча, Влад Яма і Тетяна Мацкевич.



Триває кастинг на другий сезон революційного проекту «Модель XL», який ламає застарілі стандарти краси. Взяти участь можуть дівчата 18 до 32 років. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті телеканалу «1+1».

Також проект можна буде переглянути на онлайн-платформі 1+1 video. Це власний VOD-сервіс, який об'єднує весь контент, що був показаний в ефірі телеканалів групи, й дає змогу дивитись улюблені серіали та шоу на будь-якому пристрої в будь-який час.





