Долрожні умови сьогодні в області Суспільство | 22-02-2018, 11:34 0 210 Станом на 9.00 на автодорогах області задіяно 51 одиницю техніки

Проїзд автомобільними дорогами загального користування забезпечено в повному обсязі.

Станом на 09.00 22.02.2018р. задіяно 51 одиниць техніки, 174 дорожніх працівників,

використано 344,9 т піщано-соляної суміші.

Протягом дня температура по області -6 + 0, місцями невеликий сніг, дорожнє покриття

мокре. На дорогах ожеледиця. На перевалах: температура повітря -2 – 6 СО, покриття

мокре, проїзд забезпечено.

Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує: під час роботи

снігоприбиральної техніки водії повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки

та не створювати заторів.

Нагадуємо, в зимовий період на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного

транспорту.

