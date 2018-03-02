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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Долрожні умови сьогодні в області
|Суспільство | 22-02-2018, 11:34
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|Станом на 9.00 на автодорогах області задіяно 51 одиницю техніки
Проїзд автомобільними дорогами загального користування забезпечено в повному обсязі.
Станом на 09.00 22.02.2018р. задіяно 51 одиниць техніки, 174 дорожніх працівників,
використано 344,9 т піщано-соляної суміші.
Протягом дня температура по області -6 + 0, місцями невеликий сніг, дорожнє покриття
мокре. На дорогах ожеледиця. На перевалах: температура повітря -2 – 6 СО, покриття
мокре, проїзд забезпечено.
Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує: під час роботи
снігоприбиральної техніки водії повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки
та не створювати заторів.
Нагадуємо, в зимовий період на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного
транспорту.
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