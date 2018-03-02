Сьогодні відбудеться презентація фільму про Героїв Небесної Сотні та новітніх Героїв України Суспільство | 22-02-2018, 11:41 0 223 Сьогодні о 16.30 год. у музеї «Територія Терору» відбудеться презентація фільму від Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» − «Грані «Пам’яті».





У заході візьмуть участь голова ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач, заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, керівництво музею «Територія Терору».



Всіх охочих запрошують на прем’єрний показ першої серії документальної стрічки-трилогії «Грані «Пам’яті». Фільм присвячений Героям Небесної Сотні і всім, хто загинув і продовжує гинути за волю України. Перша серія розповідатиме про пошукову діяльність Товариства. Наступні серії – це оповідь про створення документальних фільмів, музичних кліпів, патріотичне виховання. Третя частина стосуватиметься подій на Майдані, волонтерської діяльності та участі у війні на Сході України.



Нагадаємо, «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» вже понад 10 років займається виявленням та перепохованням жертв воєнних дій періоду Першої та Другої світових воєн, визвольних змагань, політичних репресій, відновленням та впорядкуванням меморіальних (військових) цвинтарів, науковим дослідженням ходу бойових операцій та конкретних місць боїв з історико-просвітницькою ціллю, співпрацею з міжнародними організаціями з метою ідентифікації представників воюючих сторін.