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В ОБСЄ констатували зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл
|Суспільство | 22-02-2018, 12:31
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|Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл у Луганській області.
Про це йдеться в поширеному сьогодні звіті місії за період вечірніх годин 19-20 лютого, передає "Радіо Свобода".
«19 лютого в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 5 нерухомих самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 міліметри) за 1 кілометр на північний захід від населеного пункту Шимшинівка (27 кілометрів на південний захід від Луганська), які розміщені там із порушенням ліній (координат) відведення», – йдеться в повідомленні.
За даними місії, біля Шимшинівки спостерігачі зафіксували також інші види озброєння – 11 танків, 20 бронетранспортерів, 7 машин управління вогнем артилерії і 21 вантажівку.
Повідомляється, що 19 лютого значну кількість одиниць озброєння спостерігачі помітили і біля населеного пункту Мирне – 21 танк, 12 буксированих і 8 самохідних гаубиць, 15 мінометів, 6 протитанкових гармат.
Водночас у Луганській області, як вказали спостерігачі СММ ОБСЄ, зафіксоване зменшення кількості порушень режиму припинення вогню порівняно з попереднім звітним періодом.
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