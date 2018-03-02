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Чорноморнафтогаз: РФ вкрала понад 3,5 млрд кубометрів українського газу

Суспільство | 22-02-2018, 12:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 288 288    
РФ за час анексії Криму незаконно видобула із Одеського газового родовища понад 3,5 млрд кубометрів газу.
Про це в ефірі "Громадського" заявила голова правління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

На питання, чи планує Росія припинити видобуток газу на Одеському газовому родовищі, вона відповіла, що відповідної заяви від офіційних російських органів не надходило.

"Наразі Росією незаконно видобуто 7 млрд 200 млн кубометрів газу, з яких половина - Одеське газове родовище (3,5 млрд)", - підкреслила Нєжнова.

"Росія із самого початку анексії Криму знала, що це економічна зона України. Оскільки наближаються міжнародні суди, може, Росія буде вживати якісь заходи", - додала вона.

За її словами, за час анексії Криму Росією незаконно було пробурено у родовищі ще 11 свердловин.

"Видобуток газу на Одеському родовищі триває, до моменту анексії там було пробурено 7 свердловин, потім - ще 11 свердловин. Родовище зараз використовується по повній. Нелегітимна влада Криму намагається викачати побільше газу звідти", - наголосила Нєжнова.

Як відомо, активи державної нафтогазової компанії "Чорноморнафтогаз", які залишилися на території анексованого Росією півострова Крим, будуть оголошені в міжнародний розшук.
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