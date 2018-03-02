Мін'юст створив штаби по стягненню аліментів у всіх регіонах країни Суспільство | 22-02-2018, 12:40 0 336 У всіх регіонах України створено штаби з моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, за дорученням якого й були створені відповідні штаби, інформує прес-служба відомства.



«З метою забезпечення належного виконання вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» при всіх головних територіальних управліннях юстиції створено регіональні штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів, до складу яких входять керівники цих управлінь та керівники всіх органів державної виконавчої служби регіону», - зазначив Шкляр.





За його словами, штаби слідкуватимуть за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства при виконанні рішень про стягнення аліментів, а також проводитимуть роз'яснювальні роботи щодо застосування законодавства, яке регулює порядок стягнення аліментів.



Окрім того зазначається, що регіональні штаби взаємодіють з органами Національної поліції, Державної прикордонної служби, соціального захисту населення, а також з утвореними Міністерством юстиції мобільними групами з ліквідації заборгованості зі сплати аліментів.





Шкляр повідомив, що мобільні групи завершили свою роботу в Запорізькій та Київській областях і продовжують роботу на Кіровоградщині та Миколаївщині.



