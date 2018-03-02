Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Львові та Стрию Суспільство | 23-02-2018, 15:31 0 493 Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Львові та Стрию



27 лютого–1 березня 2018 року делегація Представництва Європейського Союзу в Україні відвідає Львів та Стрий з офіційним візитом. У рамках візиту відбудеться низка інформаційних заходів, а саме:



Що? Брейн-ринг для молоді на тему Європейського Союзу

Для кого? Студенти, школярі, активна молодь

Коли? 27 лютого, 13:00 – 14:30 Де? м. Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, Факультет міжнародних відносин, ауд. 205.



Брейн-ринг на європейську тематику – гра для студентів і школярів, яка допоможе молоді в інтерактивній спосіб покращити знання про історію Європи, її політичне, економічне, культурне життя, а також відчути командний дух і розвинути аналітичні навички.



Що? Семінар для представників місцевого бізнесу «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?»

Коли? 27 лютого, 16:00 – 18:30

Де? м. Львів, готель «Львів», проспект В. Чорновола, 7, конференц-зала



Під час семінару учасники обговорять з експертами переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ); дізнаються про консультативну підтримку малого та середнього бізнесу, зокрема у пошуку партнерів у країнах Європи; можливості європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises), а також про переваги Європейської Мережі Підприємств (Enterprise Europe Network) як інструменту пошуку партнерів за кордоном. У рамках заходу буде проведено тренінг по EEN з пошуку партнерів та інвесторів в Європі див. детальніше.



Головними експертами семінару виступлять: Олена Фесенко, координатор консорціуму Enterprise Europe Network-Ukraine, завідувач відділу Міжнародної співпраці, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України / Вадим Загарій, старший експерт реформи дерегуляції та розвитку підприємництва Команди підтримки реформ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/biz-seminar;

подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/182944399103383/



Що? Презентація відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС

Коли? 28 лютого, 13:30 – 15:00 Де? м. Львів, готель Reikartz Дворжец (вул. Городоцька, 107), конференц-зала

Для кого? Представники неурядових організацій; зацікавлені у подачі заявок на гранти та проекти ЄС громадяни



Під час заходу Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні, розкаже про пріоритети допомоги, яку ЄС надає Україні, а також зробить огляд програм Євросоюзу, зокрема інформаційних, освітніх та культурних проектів. Серед них Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus+, Culture Bridges та ін.

Реєстрація обов’язкова за посиланням: http://bit.ly/EU_open_calls_presentation;

подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/372973389844080/



Що? Тренінг для неурядових організацій «Мова грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?»

Коли? 28 лютого, 16:00 – 19:00 Де? м. Львів, готель Reikartz Дворжец (вул. Городоцька, 107), конференц-зала

Для кого? Представники неурядових організацій; ті, хто планує чи у процесі створення НУО; зацікавлені у грантовій тематиці громадяни



Тренінг орієнтований на неурядові організації, які тільки починають або хочуть підвищити успішність подання грантових заявок на конкурси ЄС, покращити рівень комунікації з донором, а також для тих, кому дана тема буде корисною у контексті їхньої громадської діяльності. Серед винесених на розгляд тем: термінологія грантових заявок і тендерів, хто такі донори і принципи ефективної комунікації з ними, види грантової допомоги, як зрозуміти потреби донора та відобразити це у своїй заявці. Учасників очікує розгляд реальних прикладів з грантових конкурсів ЄС та практичні завдання.

Реєстрація обов’язкова за посиланням: http://bit.ly/NGOs-training;

подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/372973389844080/



Що? Публічна презентація для молоді, активістів та представників ГО

Коли? 1 березня, 11:30 – 13:00

Де? м. Стрий, Готель «Золото Карпат», вул. Колеси, 41-Б, конференц-зала

Під час заходу Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні, розкаже про програми, проекти та інформаційні ресурси Євросоюзу, а також можливості співпраці.



Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – це серія інформаційно-просвітницьких заходів (тематичних зустрічей, семінарів, тренінгів, інтерактивних ігор). Мета кампанії – пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До участі у заходах у рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються усі охочі.

