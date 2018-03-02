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Крадіжки залізничного майна та втручання сторонніх осіб у роботу магістралі можуть стати причиною аварій та призвести до людських жертв

Суспільство | 23-02-2018, 15:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 553 553    
Керівництво регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» скерувало листи в Головні управління національної поліції семи областей західного регіону, які територіально об’єднує Львівська магістраль, зі зверненням об’єднати зусилля залізничників та правоохоронців для запобігання крадіжкам і пошкодженням залізничного майна, що становлять серйозну загрозу для безпеки руху поїздів.

За інформацією служби воєнізованої охорони регіональної філії «Львівська залізниця», впродовж минулого року на оперативний облік було взято 202 крадіжки майна залізниці на загальну суму 811,956 тис. грн. Найбільше від злодіїв потерпають господарства сигналізації і зв’язку та колії, у яких минулого року було зафіксовано 155 випадків крадіжок, що завдали збитків на загальну суму понад 318 тис. грн. Крім того, впродовж звітного періоду зафіксовано 6 випадків розукомплектування рухомого складу на загальну суму 244,9 тис. грн., 15 крадіжок матеріалів енергозабезпечення на суму 175,1 тис. грн. та 26 крадіжок іншого майна на загальну суму 73,230 тис. грн. Варто зазначити, що в 2017 році залізничники стикнулися із новою проблемою – злочинці внадилися викрадати дроти контактної мережі на діючих коліях залізниці. Торік було зафіксовано 10 таких випадків, що завдали збитків на загальну суму 160 тис. грн.
У минулому році залізничним правоохоронцям удалося розкрити та запобігти 50 крадіжкам на загальну суму 305,015 тис. грн. За вчинення протиправних дій торік було затримано 32 особи. Загалом у 2017 році було здійснено 732 виходи для патрулювання парків станцій, локомотивних, вагонних депо, складів та місць відстою рухомого складу, проведено 364 рейди з охорони рухомого складу, майна та обладнання залізниці, у яких було задіяно 867 стрільців воєнізованої охорони та 173 працівники національної поліції. За звітний період стрільці воєнізованої охорони спільно з працівниками причетних служб магістралі та правоохоронцями здійснили 127 перевірок пунктів прийому металобрухту, зафіксувавши кілька фактів приймання на брухт деталей та майна залізниці.
Залізничники наголошують, що матеріальні втрати, яких зазнає магістраль від протиправних дій зловмисників, це лише один аспект серйозної проблеми, адже крадіжки та пошкодження елементів залізничних конструкцій, приладів чи рухомого складу, які злодії зазвичай цуплять задля копійчаної наживи, можуть стати причиною аварій і призвести до людських жертв.
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