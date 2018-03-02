На Львівщині відзначили ювілей Анни Канич Суспільство | 26-02-2018, 14:00 0 265 На Львівщині відзначили ювілей Анни Канич



24 лютого у Львівській філармонії відсвяткували подвійний ювілей - 90-річчя видатної україської поетеси-піснярки, заслуженої діячки мистецтв України Анни Канич та 50-річчя її творчої діяльності.

На слова цієї поетеси написали понад 200 пісень, які були і є в репертуарі Оксани Білозір, гурту “Соколи”, відомих естрадних зірок останніх десятиліть, а також численних дитячих колективів.

З-під пера Анни Канич вийшло вісім пісенних, поетичних та прозових збірок.

Привітати ювілярку зібралися співаки й колективи, які виконують пісні Анни Канич.

З нагоди свята поетесу-піснярку привітала заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Відтак, Оксана Стоколос-Ворончук вручила Анні Канич подяку від голови Львівської облдержадміністраціх Олега Синютки.

У межах творчого вечора, відбулась презентація нотної збірки “Журавлині пісні” та диску “Магія любові”.

