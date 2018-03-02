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На Львівщині відзначили ювілей Анни Канич
|Суспільство | 26-02-2018, 14:00
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|На Львівщині відзначили ювілей Анни Канич
24 лютого у Львівській філармонії відсвяткували подвійний ювілей - 90-річчя видатної україської поетеси-піснярки, заслуженої діячки мистецтв України Анни Канич та 50-річчя її творчої діяльності.
На слова цієї поетеси написали понад 200 пісень, які були і є в репертуарі Оксани Білозір, гурту “Соколи”, відомих естрадних зірок останніх десятиліть, а також численних дитячих колективів.
З-під пера Анни Канич вийшло вісім пісенних, поетичних та прозових збірок.
Привітати ювілярку зібралися співаки й колективи, які виконують пісні Анни Канич.
З нагоди свята поетесу-піснярку привітала заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.
Відтак, Оксана Стоколос-Ворончук вручила Анні Канич подяку від голови Львівської облдержадміністраціх Олега Синютки.
У межах творчого вечора, відбулась презентація нотної збірки “Журавлині пісні” та диску “Магія любові”.
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