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Понад 50 дітей – сиріт отримають житло з державного бюджету у 2018 році
|Суспільство | 26-02-2018, 14:00
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|Понад 50 дітей – сиріт отримають житло з державного бюджету у 2018 році
Цьогоріч на придбання житла для дітей-сиріт з Львівщини виділили майже 14 млн грн з державного бюджету. Відтак за ці кошти придбають житло для понад 50 дітей.
Про це повідомив сьогодні, 26 лютого, начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.
В обласному бюджеті на купівлю житла для дітей, позбавлених батьківського піклування передбачено 6,9 млн грн.
Нагадаємо, у 2017 році 59 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло у власність.
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