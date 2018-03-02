Понад 50 дітей – сиріт отримають житло з державного бюджету у 2018 році Суспільство | 26-02-2018, 14:00 0 222 Понад 50 дітей – сиріт отримають житло з державного бюджету у 2018 році



Цьогоріч на придбання житла для дітей-сиріт з Львівщини виділили майже 14 млн грн з державного бюджету. Відтак за ці кошти придбають житло для понад 50 дітей.

Про це повідомив сьогодні, 26 лютого, начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

В обласному бюджеті на купівлю житла для дітей, позбавлених батьківського піклування передбачено 6,9 млн грн.

Нагадаємо, у 2017 році 59 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло у власність.







