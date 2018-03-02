Львів’ян запрошують на відкриту лекцію про виклики міжрелігійного діалогу в 21 столітт Суспільство | 26-02-2018, 14:06 0 228 У вівторок, 27 лютого 2018 року, з 15.30 до 17.00 год. львів’ян та гостей міста запрошують на відкриту лекцію на тему: «Міжрелігійний діалог у 21 столітті: освітні ініціативи, інклюзивний досвід та перспективи соціальних реформ».



Захід відбудеться в межах Екуменічного Соціального Тижня за адресою: Український католицький університет, Центр Митрополита Андрея Шептицького, вул. Козельницька, 2а, Парковий конференц-зал, 1 поверх.



Організатори події: загальноміський міжрелігійний медіаресурс «Духовна велич Львова», Інститут екуменічних студій УКУ, Центр міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас».



Спікер: Еліс Бразел, координатор проектів та програм в Університеті Калгарі (Канада), департамент “Віри та духовності”, випускниця міжрелігійної програми Russell Berrie Fellowship, Папський Університет св. Томи Аквінського.



Для участі в заході можна зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4LWDjmNb2XN0pFmOwMy3FkcvB1INF13xEAh8qpaj4es-Pg/viewform?c=0&w=1