Учора внаслідок ДТП загинула дитина Суспільство | 26-02-2018, 14:11 0 234 Учора внаслідок ДТП загинула дитина



Учора, 25 лютого, о 16.16 год на вул. Пасічній, 49а (Личаківський район) водій автомобіля Renault здійснив наїзд на дитину 2007 року народження. Унаслідок отриманих травм дівчинка померла в кареті швидкої медичної допомоги.



Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, водій здійснив наїзд на дитину 2007 року народження, яка з’їжджаючи з гірки на пластиковій дошці, врізалась в задню частину машини та попала під колеса. Дівчинка від отриманих травм померла в кареті швидкої медичної допомоги.