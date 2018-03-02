Учора в стані середньої важкості госпіталізовані 3 особи з отруєнням чадним газом Суспільство | 26-02-2018, 14:11 0 227 Учора, 25 лютого, о 21.38 год у приватному будинку на вул. Кущовій отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, з них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано, причини події встановлюють.



Відтак, як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 25 лютого о 21:38 год., в м. Львові у приватному житловому будинку по вул. Кущовій (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, із них 2 дітей. Тимчасово було припинено газопостачання до будинку. Постраждалі в стані середньої важкості госпіталізовані в медичні заклади м. Львова. Причини події встановлюють.