Із зони АТО повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття Суспільство | 27-02-2018, 18:02 0 247 Із зони АТО повернувся «фантомівець» – працівник

ДФС Закарпаття

На Закарпаття з зони проведення антитерористичної операції на сході країни повернувся боєць спеціального підрозділу ДФС «Фантом» – співробітник податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області Михайло Русин. Боєць виконував завдання з протидії економічній злочинності та контрабанді на лінії розмежування в Луганській області.

Колектив оперативного управління обласного ДФС на чолі з начальником ГУ ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком урочисто зустрів колегу. Начальник податкового відомства зачитав подяку, висловлену співробітнику від в.о. голови ДФС України Мирослава Продана, подякував за мужність, за виконаний із гідністю обов’язок, за те, що повернувся додому неушкодженим та побажав успіхів у мирному житті.

Після короткої відпустки Михайло Русин повернеться до служби в оперативних підрозділах ГУ ДФС Закарпаття. Тим часом в зоні АТО продовжує нести службу ще один працівник ДФС області. Відтак деякі співробітники вже пройшли кілька ротацій.

Нагадаємо, що 2 лютого 2016 року Верховною Радою України схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» №3206, який надає співробітникам податкової міліції ДФС «Фантом» право на отримання статусу учасника бойових дій.

ДФС у Закарпатській області

