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Асистент кафедри інформаційних систем та мереж Валерія Савчук — лауреат премії Президента України для молодих вчених

Суспільство | 28-02-2018, 12:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
Асистент кафедри інформаційних систем та мереж Валерія Савчук — лауреат премії Президента України для молодих вчених

Вже вдесяте науковці кафедри інформаційних систем та мереж Львівської політехніки відзначені премією Президента України для молодих вчених. Цього разу лауреатом премії стала молодий перспективний науковець, асистент кафедри Валерія Савчук за роботу «Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою».
Як зазначає, професор кафедри, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки України професор Володимир Пасічник, навряд чи в Україні знайдуться ще кафедри, котрі мають такі здобутки. Тим більш приємно, що ця подія співпала з 40-річчям з часу заснування в університеті напряму комп’ютерного моделювання, безпосередню причетність до чого мав і легендарний вітчизняний кібернетик академік Віктор Глушков. До речі, ще семеро професорів, вихованців кафедри цьогоріч представлені Вченою радою університету на здобуття державних премій України.
Що ж до відзначеної роботи, то Валерія Савчук зробила її спільно з молодим доктором технічних наук з Буковинського університету Ярославом Виклюком — теж вихованцем Львівської політехніки. Автори розробили оригінальні методи динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста, що забезпечує синхронізацію та відтворення персонально відібраної мультимедійної інформації відповідно до спланованого маршруту. Молоді науковці запропонували метод динамічного формування контенту екскурсії, що базується на онтологічному підході. Зазначений метод забезпечує формування контенту екскурсії за умови відсутності попередньо-спланованого туристичного маршруту.
Розробили вони й архітектуру мобільної інформаційної туристичної системи «Мобільний інформаційний асистент туриста» (МІАТ), що відрізняється віднаявних аналогів модулем аналізу індивідуальних особливостей користувача (тип характеру, вік, стать, освіта, персональні уподобання тощо). Це дозволяє надавати туристові персоналізовану підтримку під час подорожі. У премійованій роботі водночас подано функціональні та архітектурні особливості безпекової рекомендаційної компоненти системи МІАТ, що формує для користувача перелік безпечних туристичних напрямків на обраний період подорожі та рекомендації щодо можливих небезпек.
Як наголошує професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності університету Павло Жежнич, це дослідження є особливо актуальним як з точки зору стрімкого розвитку туристичної галузі, так і завдяки орієнтованості на персоналізоване надання туристичних послуг. Тим більш, що розроблений метод є цілком придатними для практичної реалізації та комерціалізації.

Ігор Галущак
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