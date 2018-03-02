Бійці ВСП у Львові завершують навчання із проведення поліцейських операцій Суспільство | 28-02-2018, 13:02 0 275 Бійці ВСП у Львові завершують навчання із проведення поліцейських операцій



У Навчальному центрі Військової служби правопорядку добігає завершення фінальний тест по модулям «Поліційні операції» та «Застосування сили». Вказані модулі проводяться під керівництвом литовських та українських інструкторів відповідно.

Протягом трьох тижнів курсанти навчалися порядку проведення службового розслідування, роботі військового поліцейського на місці скоєння злочину, порядку застосування спеціальних засобів оборони та примусу тощо.

Зі слів головного інструктора литовської сторони пана Арунаса, військовослужбовці-правоохоронці мають сильну мотивацію до отримання знань військового поліцейського. Це дасть змогу їм у майбутньому застосовувати отримані знання на місцях проходження служби у своїх підрозділах.

Під час модулю «Поліційні операції», деякі українські військовослужбовці проходять стажування у ролі інструктора. Тому, під час проведення наступного модулю саме наші військовослужбовці будуть навчати військових правоохоронців під керівництвом литовських колег.

Слід зазначити, що заняття в Навчальному центрі ВСП проводяться виключно за стандартами НАТО.



Володимир Скоростецький (м. Львів)

