АТО: бойовики понад 4 години обстрілювали позиції ЗСУ під Світлодарськом Суспільство | 28-02-2018, 13:15 0 251 Протягом минулої доби агресор здійснив 7 прицільних обстрілів, застосувавши міномети, заборонені Мінськими домовленостями, не лише по позиціях захисників України, але й по населеному пункту.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку противник активізувався на Світлодарській дузі. У цьому районі російсько-окупаційні війська понад чотири години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Світлодарська та випустили понад 200 мін різних калібрів. 120-мм міномети загарбники застосували поблизу Луганського і Троїцького, а неподалік Новоолександрівки – обстрілювали наші позиції із мінометів калібру 82-мм і гранатометів", - йдеться у повідомленні.





Крім того, у вечірній час, окупанти випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82-мм по населеному пункту Луганське. Оскільки обстріл відбувся затемна, наслідки заподіяної шкоди поки невідомі. Зараз військовослужбовці Збройних Сил України з’ясовують чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення.



На Донецькому напрямку порушень припинення вогню не зафіксовано.



"Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення", - пише штаб.