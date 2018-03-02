Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі Суспільство | 28-02-2018, 13:16 0 254 Волонтери оприлюднили відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.

Відео бою оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим".



При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові. Хлопці кажуть, що впізнають «іхтамнєтов» за манерою пострілів.





"Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї "зеленці" метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, "трійка" ДРГ підповзає і починає "кошмарити", – розповідають військові.