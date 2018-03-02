Площа перед посольством РФ у Вашингтоні офіційно стала носити ім'я Нємцова Суспільство | 28-02-2018, 13:21 0 289 Починаючи з вівторка, площа на окремій ділянці Вісконсін Авеню біля посольства Росії в Вашингтоні стала офіційно носити ім'я російського опозиційного лідера Бориса Нємцова.

Перейменування було приурочене третім роковинам трагедії в РФ, передає власний кореспондент Укрінформу.



"Це буде щоденним нагадуванням Володимиру Путіну та його друзям про те, що вони не можуть використовувати вбивство, насильство та залякування, щоб заглушити інакомислення. Американський народ стоїть разом з тими росіянами, які сміливо борються за вільне й демократичне майбутнє для своєї країни", - заявив у цьому зв'язку американським ЗМІ у вівторок сенатор Марко Рубіо, який рік тому виступив з ініціативою перейменувати частину вулиці на честь російського опозиціонера.





Нагадаємо: рішення щодо увічнення пам'яті Бориса Нємцова в Вашингтоні розглядалося впродовж тривалого періоду. У цьому зв'язку відбувся ряд слухань, у тому числі в міській раді американської столиці. Остаточно рішення було затверджене на початку лютого столичним муніципалітетом.



Пам'ять Бориса Нємцова в день третьої річниці його загибелі вшанував також Державний департамент США. Американська сторона, зокрема, закликала Кремль "забезпечити, щоб усі, хто був причетний до цього злочину, включаючи організаторів й тих, хто віддавав наказ, були притягнуті до відповідальності".



