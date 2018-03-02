У столиці помер знаменитий льотчик-випробувач літаків Ан Суспільство | 28-02-2018, 13:24 0 351 У Києві на 89-му році життя помер радянський льотчик-випробувач, герой Радянського Союзу Юрій Курлін, який брав участь у створенні та тестуванні всесвітньо відомих літаків сімейства Ан.

Про це йдеться у повідомленні ДП «Антонов».



«Юрій Володимирович був справжнім професіоналом своєї справи, вмів аналізувати і ухвалювати сміливі рішення, які ставали ключовими у вирішенні подальшої долі крилатих машин», – наголошується у повідомленні.



1965 року екіпаж під його командуванням здійснив перший політ на найбільшому в світі турбогвинтовому літаку Ан-22 «Антей».



«Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Ю.В.Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря», – наголосили в ДП «Антонов».



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Пілот встановив чотири світові рекорди на Ан-32, брав участь у створенні і випробуваннях більш як десяти літаків сімейства Ан.



У 1994 році Курлін залишив льотні випробування. Мешкав у Києві, працював інструктором-методистом в ДП «Антонов».