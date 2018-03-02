У Німеччині зафіксували морозний рекорд століття Суспільство | 28-02-2018, 13:26 0 358 Ніч на вівторок стала найхолоднішою у лютому у гірських районах Німеччини за більш ніж 100 років.

Про це повідомляє німецька метеослужба DWD, передає кореспондент Укрінформу у ФРН.



"Температура повітря на Цугшпітце опустилася до мінус 30,5 градуса - найнижчого показника кінця лютого за весь час ведення спостережень на горі з 1901 року", - повідомляється у зведенні.



Цугшпітце - найвища точка Німеччини, розташована на кордоні з Австрією, її висота - 2962 м.



У цілому, абсолютний температурний рекорд був побитий у цій точці у 1940 році на початку лютого, тоді стовпчик термометрів опустився до мінус 35,6 градуса.



Повідомляється, що причиною різкого й істотного похолодання став циклон Hartmut. Він протримається ще кілька днів, протягом яких жителям країни обіцяють морозний холод, у середньому до мінус 15 вночі, і сильний вітер.



Поки автомобілісти й рятувальні служби борються з непростими транспортними умовами, фермери морозами задоволені: замерзання грунту з наступним відтаванням веде до його природного розпушування. Озимі ж культури, якщо морози не протримаються занадто довго, не постраждають.