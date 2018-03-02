28 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 28-02-2018, 13:26 0 358 Сьогодні Онисима-Зимобора; хто кого переборе і з чим вступати у весну.

Хто забув – сьогодні останній, так, останній день зими! Якщо стати навшпиньки, можна побачити справжню весну!



Церква ж згадує апостола від 70-ти Онисима. Цього дня зима з весною у битві не на життя, а на смерть сходяться, кому вперед іти, а кому назад повертатися. Тому наші пращури й називали його Онисимом Зимобором, а ще Вівчарником, вважаючи покровителем овець. Селяни обкурювали цілющими травами овець, окроплювали їх свяченою водою, а ще здійснювали цікавий обряд «окликування» зірок, аби вівці давали великий і здоровий приплід. Увечері господар виходив на двір, хрестився й кланявся на всі чотири сторони, потім стелив баранячу шкуру, ставав навколішки й проголошував замовляння: «Світися зоре ясна! Світися на радість усім хрещеним! Дай Боже, аби так само, як на небі Твоєму немає кінця зорям яснооким, вродилося у нашій господі овець, а то й більше того!» Казали, що на Онисима Вівчарника остаточно «зима шутою стає». Якщо цього дня ще висіли бурульки, то й весна повинна була бути ранньою, але затяжною.



Іменинники сьогодні Онисим, Єфросинія.



Нині 13-ий і 14-ий місячні дні. Пречудовий в енергетичному плані час. На високій позитивній ноті завершуємо зиму і з надією вступаємо у весну. Гарна нагода аби звільнитися від ваги минулого і отримати сили для майбутнього; безжально викорчовуйте бур’яни, звільняючи місце для квітучого саду. День фізичного навантаження і рішучості, живого продуктивного спілкування як із рідними і близькими, так і незнайомими людьми. У 14-ий місячний день Місяць набирає свою повну силу, отже жінки можуть зайнятися різними косметичними процедурами, зокрема й омолоджувальними. Таланитиме в усьому, що пов’язане з використанням джерел інформації. Не розтрачуйте власну безцінну енергію на дрібниці й усіляко уникайте пліток.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: –20,3; а найтеплішим у 1998 - +14,1.