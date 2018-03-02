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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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На Дрогобичиині прозвітували про діяльність за минулий рік
|Суспільство | 02-03-2018, 09:40
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|Сьогодні, 1 березня, у Дрогобичі відбувся публічний звіт голови райдержадміністрації Володимира Шутка щодо діяльності у 2017 році.
У звіті взяв участь голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Основними завданнями 2017 року було забезпечення соціальних стандартів, стабільної роботи діючих підприємств у всіх галузях економіки, наповнення бюджетів всіх рівнів, освоєння коштів по проектах регіонального розвитку району, заходів з енергозбереження, стабільне функціонування системи охорони здоров'я, освіти, культури та всіх галузей, які забезпечують належний рівень життя мешканців регіону.
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