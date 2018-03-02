|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Дрогобиччині торік облаштували 3 спортивні майданчики
|Суспільство | 02-03-2018, 09:40
| 0 59
|
|На Дрогобиччині торік облаштували 3 спортивні майданчики
Для розвитку фізкультури і спорту в межах Програми «Спортивний майданчик 2017-2021» встановлено та відрито тренажерні майданчики в селах Уличне, Нижні Гаї та селищі Меденичі.
Серед спортивних досягнень – перемога гирьовика Андрій Лагуш, мешканеця с.Верхні Гаї, у Кубку України в м. Хмельницький. Мешканець дрогобиччини став чемпіоном Європи серед клубів в Ужгороді, призером чемпіонату України-2017 в Полтаві, завоював три золоті медалі на Всеукраїнських змаганнях в Ужгороді.
Учні тренера-викладача з тхеквондо (ВТФ) Івана Харіва завоювали бронзові медалі у відкритому Чемпіонаті Львівської області.
В Дрогобицькому районі відбулися ралі «IV Зимові Вершини - 2017» в межах етапу національної серії «Кубок Карпат». Загалом, автоперегони на Дрогобиччині набувають щораз більшої популярності. Проведення цих змагань також сприяє промоції регіону в Україні та на міжнародному рівні.
|
|