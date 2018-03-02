На Дрогобиччині торік облаштували 3 спортивні майданчики Суспільство | 02-03-2018, 09:40 0 59 На Дрогобиччині торік облаштували 3 спортивні майданчики

Для розвитку фізкультури і спорту в межах Програми «Спортивний майданчик 2017-2021» встановлено та відрито тренажерні майданчики в селах Уличне, Нижні Гаї та селищі Меденичі.

Серед спортивних досягнень – перемога гирьовика Андрій Лагуш, мешканеця с.Верхні Гаї, у Кубку України в м. Хмельницький. Мешканець дрогобиччини став чемпіоном Європи серед клубів в Ужгороді, призером чемпіонату України-2017 в Полтаві, завоював три золоті медалі на Всеукраїнських змаганнях в Ужгороді.

Учні тренера-викладача з тхеквондо (ВТФ) Івана Харіва завоювали бронзові медалі у відкритому Чемпіонаті Львівської області.

В Дрогобицькому районі відбулися ралі «IV Зимові Вершини - 2017» в межах етапу національної серії «Кубок Карпат». Загалом, автоперегони на Дрогобиччині набувають щораз більшої популярності. Проведення цих змагань також сприяє промоції регіону в Україні та на міжнародному рівні.

