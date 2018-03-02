На соціальні виплати учасникам АТО торік у Дрогобицькому районі скерували більше півмільйона гривень Суспільство | 02-03-2018, 09:41 0 50 На соціальні виплати учасникам АТО торік у Дрогобицькому районі скерували більше півмільйона гривень

У 2017 році чотири сім’ї загиблих учасників АТО та дві сім’ї інвалідів АТО - мешканців Дрогобицького району отримали компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму понад 4 млн. 559 тис. грн.

Про це у своєму звіті повідомив голова райдержадміністрації Володимир Шутко.

У 2017 році учасники АТО та їхні родини отримали соціальні виплати в сумі 502,5 тис. грн.

