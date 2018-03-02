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| Газета №35 (55) / 2014
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На соціальні виплати учасникам АТО торік у Дрогобицькому районі скерували більше півмільйона гривень
|Суспільство | 02-03-2018, 09:41
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|На соціальні виплати учасникам АТО торік у Дрогобицькому районі скерували більше півмільйона гривень
У 2017 році чотири сім’ї загиблих учасників АТО та дві сім’ї інвалідів АТО - мешканців Дрогобицького району отримали компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму понад 4 млн. 559 тис. грн.
Про це у своєму звіті повідомив голова райдержадміністрації Володимир Шутко.
У 2017 році учасники АТО та їхні родини отримали соціальні виплати в сумі 502,5 тис. грн.
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