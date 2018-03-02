На Дрогобиччині торік відремонтували 9 народних домів Суспільство | 02-03-2018, 09:41 0 55 На Дрогобиччині торік відремонтували 9 народних домів

В минулому році за кошти бюджетів різних рівнів відремонтовано дев’ять народних домів, на що освоєно коштів на 1 млн. 119 тис. грн. Це - народні доми в селах Ріпчиці (231,6 тис. грн.), Раневичі (223,3 тис. грн.), Почаєвичі (500 тис. грн.), Волоща (100 тис. грн.), Михайлевичі (8 тис. грн.), Уріж (30 тис. грн.), Підмонастирок (10 тис. грн.), Грушів (Красне) (4 тис. грн.), Доброгостів (12 тис. грн.).

За кошти обласної програми поповнено бібліотечні фонди бібліотек району на суму 98,4 тис. грн.

Серед культурно-мистецьких заходів району у 2017 році особливо вирізняються фестиваль зимового фольклору “Колядує Франкове Підгір'я” та Всеукраїнське літературно-мистецьке свято “Я син народа, що вгору йде” на вшанування 161-х роковин народження Івана Франка в Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”.

Минулорічне Франкове свято в Нагуєвичах, окрім різноманітної концертної програми на сцені літнього театру, було цікаве етно-фестом за участю фольклорних колективів та майстрів народних промислів, науковою презентацією генеалогії роду Франка XVIII ст., презентацією нової експозиції «Прижиттєві видання Франка», відкриттям вело-маршруту «Франко-Ровер» разом з історичною презентацією «Давня вело-вандрівка до Нагуєвич», показом фільму «Жива» за сприяння Трускавецького кінотеатру «Злата» та українських режисерів.

