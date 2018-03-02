На Дрогобиччині торік проклали новий вело-маршрут Суспільство | 02-03-2018, 09:42 0 63 На Дрогобиччині торік проклали новий вело-маршрут

У галузі туризму в 2017 році здійснено промоцію Дрогобиччини крізь призму постаті Івана Франка, зокрема, провели промотури новими туристичними маршрутами: вело-маршрут «Франко-Ровер» та пішохідний оглядовий маршрут «Нагуєвицький котел».

Також, здійснено промоцію автентичного кулінарного маршруту «Традиційна прикарпатська кухня» за рецептами Ольги Франко.

До рекламної акції цього маршруту був запрошений відомий український телеведучий програми “Смачна країна” Костянтин Грубич, який провів майстер-класи практичної кухні Ольги Франко у найпопулярніших відпочинкових закладах Дрогобиччини, зустрівся з тимчасово переселеними кримськими татарами, які теж демонстрували свою кухню.

