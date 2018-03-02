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У Дрогобицькому районі торік придбали житло для чотирьох дітей
|Суспільство | 02-03-2018, 09:43
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|У Дрогобицькому районі торік придбали житло для чотирьох дітей
У 2017 році райдержадміністрацією за кошти обласного, районного та сільських бюджетів (937 тис. грн.) вперше придбано дві квартири для чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це у своєму звіті повідомив голова райдержадміністрації Володимир Шутко.
Відтак, для дітей придбали трикімнатну квартиру в м. Дрогобич та однокімнатну в м. Червоноград.
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