У Дрогобицькому районі торік придбали житло для чотирьох дітей Суспільство | 02-03-2018, 09:43 0 69 У Дрогобицькому районі торік придбали житло для чотирьох дітей

У 2017 році райдержадміністрацією за кошти обласного, районного та сільських бюджетів (937 тис. грн.) вперше придбано дві квартири для чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це у своєму звіті повідомив голова райдержадміністрації Володимир Шутко.

Відтак, для дітей придбали трикімнатну квартиру в м. Дрогобич та однокімнатну в м. Червоноград.

