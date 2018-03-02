У Дрогобицькому районі минулого року відкрили нову школу та групу у садочку Суспільство | 02-03-2018, 09:45 0 72 У Дрогобицькому районі минулого року відкрили нову школу та групу у садочку

У 2017 році відбулося відкриття приміщення нової школи в с.Сторона, збудованої за кошти ДФРР з частковим дофінансуванням з районного бюджету. У новій сучасній школі, яка розташована в одному з найвіддаленіших гірських сіл району, навчається біля 200 дітей. Тут облаштовано просторий спортивний зал, шкільну їдальню, сучасні кабінети, змонтовано сучасну котельню.

Відповідно до Програми «Шкільний автобус» відділ освіти райдержадміністрації отримав шкільний автобус українського виробництва марки "Атаман". Новий "школярик" придбаний за кошти обласної субвенції та місцевого бюджету. Автобус для перевезення учнів та вчителів до опорної СЗШ І-ІІІ ст. смт. Меденичі. На сьогодні в Дрогобицькому районі експлуатується 11 спеціальних автобусів, які здійснюють перевезення понад 1000 учнів.

В Медвежанському НВК відкрито одну групу повного дня на п’ятнадцять дітей, переведено роботу короткотривалих груп на режим повного дня в ДНЗ «Червона калина» у селі Вороблевичі та Попелівському НВК.

