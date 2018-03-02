Ситуація на дорогах України Суспільство | 02-03-2018, 10:07 0 69 Станом на ранок, 2 березня, у зв’язку з складними погодними умовами тимчасово обмежено в'їзд великогабаритних транспортних засобів у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

Укравтодор опублікував список телефонів для автомобілістів на випадок надзвичайної ситуації



Дзвінки приймаються цілодобово:



Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua



Вінницька область +380 (432) 67 01 92



Волинська область +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92



Донецька область +380 (62) 642 11 888



Дніпропетровська область +380 (56) 234 16 84, +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90



Житомирська область +380 (41)2 47 05 34 та 47 05 35



Закарпатська область +380 (31) 264 30 49



Запорізька область +380 (61) 787 64 30, +380 (061)787-54-35



Івано-Франківська область +380 (34) 254 93 03



Київська область +380 (44) 200 04 70



Кіровоградська область +380 (52) 237 90 57



Луганська область +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49



Львівська область +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67



Миколаївська область +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41



Одеська область +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58, +38 050 417 17 50



Полтавська область +380 (532) 22 16 04, +380 (50) 409 80 01



Рівненська область +380 (36) 226 46 10, +380 (36) 226 46 60



Сумська область +380 (542) 700 281, +380 (50) 307 56 92



Тернопільська область +380 (35) 252 65 32



Харківська область +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00



Херсонська область +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66



Хмельницька область +380 (38) 278 32 59, +380 (38) 278-32-53



Черкаська область +380 (472) 71 45 34



Чернівецька область +380 (37) 258 38 84



Чернігівська область +380 (0462) 661 893, +380 (95) 271 43 74



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Станом на ранок, 2 березня, у зв’язку з складними погодними умовами (сильний сніг, хуртовини) тимчасово обмежено в'їзд великогабаритних транспортних засобів у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.



Київська область: обмежено рух вантажного транспорту на всіх дорогах при в'їзді в м. Київ.

Одеська область: обмежено рух великовантажного транспорту на таких а/д:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 17+555 – км 55+550;

Н-33 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші – /М-15/, км 8+403 – км 104+540 з під’їздом до порту Чорноморськ, км 0 – км 3+900

Миколаївська область: залишається обмеженим рух вантажного транспорту на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55 – км 177+531.



Херсонська область: тимчасово обмежено рух для вантажного транспорту на а/д Т-04-03 Мар’янське – Берислав – до Р-47, км 3+868 – км 98+768 в межах Херсонської обл.



Також обмежено рух для вантажного транспорту на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 177+531 – км 207+237.



При цьому, як повідомили в Укравтодорі, було знято всі обмеження та відновлено рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення Одеської області.



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Станом на 23 годину, шість аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах відкрили після тимчасового припинення їхньої роботи через негоду.



За даними ДСНС, залишається обмеженим в’їзд великогабаритних транспортних засобів до Києва, Кропивницького, Миколаїва та Херсона. У зв’язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському морському торгівельному порту. Знеструмлено 80 населених пунктів у 9 областях.



Також є обмеження в русі на ділянках окремих доріг у Київській, Миколаївській, Херсонській областях.