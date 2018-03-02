ОБСЄ за добу нарахувала понад 500 вибухів в ОРДЛО Суспільство | 02-03-2018, 10:08 0 65 Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 27 лютого по 19:30 28 лютого зафіксувала 503 вибухи.

Про це йдеться у звіті місії від 1 березня.



"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 500 вибухів проти орієнтовно 620). Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)" - підкреслили в ОБСЄ.



Окрім цього, СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області (зокрема 3 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів).



"У непідконтрольних урядові районах 28 лютого спостерігачі бачили 4 БМП-1 у н.п. Катеринівка (8 км на захід від Луганська) та 2 бронетранспортери (MT-ЛБ) у н.п. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), а 27 лютого - 1 встановлену на MT‑ЛБ зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Сміле (31 км на північний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.



Також увечері 27 та в ніч на 28 лютого, перебуваючи у Світлодарську, спостерігачі чули понад 300 вибухів, а також черги з великокаліберного кулемета - усе за 4–6 км на південь і південний схід. 28 лютого, здійснюючи моніторинг у тому ж населеному пункті, команда Місії чула приблизно 60 вибухів невизначеного походження, а також черги з великокаліберного кулемета - усе за 3–6 км на південний схід.



Як раніше повідомляло агентство, ОБСЄ не дорахувалася понад 100 танків бойовиків у місцях відведення зброї